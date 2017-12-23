Лучших киберспортсменов выявили в Тюмени

Крупнейший киберспортивный форум прошел в тюменском технопарке 17 декабря. Гости стали свидетелями не только финала Тюменской Киберспортивной Лиги по DOTA 2 и CS:GO, но также смогли почувствовать себя настоящими киберспортсменами благодаря стилизованным зонам карточной игры Hearthstone, FIFA 2018, Tekken 7.
На официальном закрытии спортивного праздника состоялась церемония награждения лучших в командном и личном зачете. Был вручен главный приз - PlayStation 4, сообщает "Мoй пoртал".
Сюрпризом для киберспортсменов стали шоу-матч и автограф-сессия с участием чемпионки Европы по CS:GO Елены Урусовой.
"Мне очень приятно и комфортно находиться здесь. Рада, что Тюмень заинтересована в развитии киберспорта и проводит подобные мероприятия", - поделилась Елена в беседе с журналистами.
В форуме приняли участие 1050 человек, их средний возраст составил 16-20 лет. В режиме реального времени более 246 000 зрителей по всей России следили за происходящим на площадках.
"С 2017 года киберспорт является официальным видом спорта в России. Наш департамент, который курирует молодежную политику, не смог пройти мимо этого события. Насколько форум окажется успешным, и состоится ли он во второй раз – покажет время, но ясно одно: интерес у ребят к этому есть", - отметил директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru