Эпидситуация по ОРВИ в Тюмени — под контролем

По данным городского департамента здравоохранения, за третью неделю декабря в Тюмени было зарегистрировано 8797 случаев заболевания ОРВИ. Среди них 7177 — это дети. Специалисты отмечают, что во всех возрастных группах эпидемиологический порог не превышен. По сравнению с предыдущей неделей показатели заболеваемости снизились на 4,8%. Случаев заболевания гриппом в городе не регистрировалось.

Во всех учреждениях здравоохранения проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения ОРВИ и гриппа. Соблюдается масочный режим, организована работа фильтров с отдельным входом для приема пациентов с симптомами респираторных вирусных инфекций, ведется раздельный прием соматических и инфекционных больных.