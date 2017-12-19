Эпидситуация по ОРВИ в Тюмени — под контролем

13:00 19 декабря 2017
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По данным городского департамента здравоохранения, за третью неделю декабря в Тюмени было зарегистрировано 8797 случаев заболевания ОРВИ. Среди них 7177 — это дети. Специалисты отмечают, что во всех возрастных группах эпидемиологический порог не превышен. По сравнению с предыдущей неделей показатели заболеваемости снизились на 4,8%. Случаев заболевания гриппом в городе не регистрировалось.

Во всех учреждениях здравоохранения проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения ОРВИ и гриппа. Соблюдается масочный режим, организована работа фильтров с отдельным входом для приема пациентов с симптомами респираторных вирусных инфекций, ведется раздельный прием соматических и инфекционных больных.

Теги: грипп , заболевания , ОРВИ
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