Тюменцы могут загадать желание на Никольском мосту

Никольский мост – одна из следующих достопримечательностей, рядом с которой тюменцы могут загадать желание в рамках акции "Семь новогодних чудес Тюмени" и проекта #моямечта72.

Напомним, цель акции – познакомить жителей и гостей города с памятными местами Тюмени и известными жителями, которые внесли вклад в развитие города или района. Одними из первых достопримечательностей стали памятник "Полюбите собаку", "Поющие часы" (карильон) и памятник домашним тапочкам.

Никольский мост назван так в связи с тем, что у Крестовоздвиженской церкви, которая находится со стороны строительного университета, есть придел от Николая Чудотворца. Для того, чтобы преодолеть мост, нужно сначала спуститься вниз, а затем подняться наверх. На этом месте речка Тюменка впадает в Туру. В конце 16-го века мост строили казаки и стрельцы для прямого выхода в затюменскую часть города. В конце 19-го века были возведены капитальные кирпичные опоры первого моста через Тюменку.

Тюменцам, а особенно тем, кто в новом году мечтает отправиться в путешествие, предлагают очутиться посередине моста, на пешеходном тротуаре, встать лицом на юг и загадать место, куда бы вы хотели отправиться, а затем бросить через правое плечо монетку левой рукой, ну и, конечно же, сфотографироваться и выложить фотографию в альбом группы в контакте "Официальные мероприятия" с хештегом #моямечта72.

Организатором акции является центр культуры и творчества "Тюмень" совместно с департаментом культуры администрации города Тюмени.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени “Центр культуры и творчества “Тюмень” создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ “Тюмень” объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества “Торфяник”, Дом культуры “Орфей” и Дом культуры “Водник”. Директор учреждения — Сергей Трифонов.