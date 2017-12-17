Тюменцы дошли до финала конкурса "Лучший вожатый РФ"

20:24 16 декабря 2017
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Конкурс "Лучший вожатый РФ" проводился в трех номинациях, и тюменские вожатые по итогу очного отборочного тура вышли в каждую из них, двое из которых оказались в рейтинге на втором месте.

Торжественный финал конкурса прошел с 14 по 18 декабря в Москве, сообщает газета "Тюмeнская oбласть сeгодня". В заключительном испытании конкуренцию тюменцам составили 30 человек из 24 регионов страны.

В финале приняли участие трое тюменцев: представительница детского образовательного центра "Ребячья республика" Баканова Анастасия, вожатый из детского центра "Остров детства" Поддубный Виталий и вожатая из тюменской школы №22 Зорина Екатерина.

Теги: конкурс
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