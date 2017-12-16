Молодые тюменские актеры выступят на фестивале в Москве

Тюменский молодежный театр "Ремарка" представят свою постановку по мотивам сказки "Огневушка-поскакушка" на московском фестивале "Путешествие в Рождество". Помимо тюменского коллектива разные произведения Павла Бажова будут показывать одиннадцать театров из разных городов России.

Режиссер Юлия Вологжанина рассказала, что ее коллектив принимает участие в "Путешествие в Рождество" благодаря рекомендации организационного комитета международного фестиваля-школы современного искусства "Территория".

"Путешествие в Рождество" – это городской уличный фестиваль с пятилетней историей, который входит в цикл "Московские сезоны" и является самым масштабным его событием. В 2016-2017 году "Путешествие" посетили 12,2 миллиона человек.

Недавно американское издание The Wall Street Journal советовало обратить внимание на московское новогоднее мероприятие. Тема этого года – театр, но организаторы готовят уже всем полюбившиеся ярмарки, ледовые горки и спортивные игры. В общей сложности организаторы представят около сотни площадок по всей Москве, пишет "Мoй пoртал".