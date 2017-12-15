Тюменцы собирают подарки для детей-сирот

В Тюмени продолжается сбор новогодних подарков воспитанникам детских домов. 24 декабря в "Доме малютки" волонтеры проведут новогоднее представление с шоу гигантских мыльных пузырей, Дедом Морозом и Снегурочкой, а также выступлением гимнастов, пишет "Вслyх.рy".

Чтобы сделать подарок ребенку, нужно приобрести пластиковую или деревянную игрушку, развивающую игру или набор для рукоделия, после чего передать их куратору волонтерской организации. Подарки можно принести по адресу ул. 50 лет Октября, 63а, предварительно созвонившись с куратором сбора Элей по номеру телефона: +7(905)824-41-69.