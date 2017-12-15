Региональный этап олимпиады школьников по 3D-технологиям проходит в Тюмени

В Тюмени 15 и 16 декабря впервые проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 3D-технологиям. Соревнования проводятся в рамках проекта "Инженеры будущего: 3D технологии в образовании" на базе областной физико-математической школы.

В олимпиаде участвуют школьники двух возрастных категорий: от 10 до 13 лет и от 14 до 16 лет. Ребята проектируют и распечатывают на 3D-принтере детали и изделия по техническому описанию. Школьники работают в любых программах твердотельного моделирования или знакомой им САПР-системе.

Победители олимпиады смогут попасть на профильную смену и финал олимпиады весной 2018 года. А победители Всероссийского этапа олимпиады по 3D-технологиям могут побороться за право участвовать в национальном чемпионате JuniorSkills.

Как пояснили в областном департаменте образования, проводить отборочные этапы олимпиады могут только региональные ресурсные центры. Такой статус областная физико-математическая школа получила в этом году.