Финал всероссийского конкурса по 3D-технологиям пройдет в Тюмени

Финал конкурса по 3D-моделированию и 3D-печати "ВЗДумай" пройдет 31 марта на базе Тюменского государственного университета (ул. Ленина, 25).

Конкурс в третий раз соберет школьников, студентов, преподавателей и людей всех возрастов, увлеченных 3D-технологиями. Заявки подавались по следующим направлениям: медицина, строительство, декор, инженерия, робототехника, мода, искусство, игрушки.

В прошлом году свои работы на конкурсе презентовали 80 человек из 20 городов России. На этот раз на конкурс поступило порядка 140 заявок из полусотни городов: Кумертау, Нягани, Челябинска, Ульяновска, Перми, Краснодара, Кургана, Казани, Астрахани, Тобольска, Заводоуковска, Миаса, Волжского, Оренбурга, Уфы, Самары, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Советского, Вологды, Нягани, Воронежа.

Сегодня были подведены промежуточные итоги и определены финалисты. Участники из других городов, которые не смогут приехать на финал в Тюмень, смогут защитить свой проект на Skype-встрече с экспертами 30 марта. 31 марта свои работы на суд жюри представят все остальные участники. Победитель получит главный приз — 3D-принтер. Начало мероприятия в 10.00.