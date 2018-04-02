В Тюмени прошел всероссийский конкурс по 3D-печати

На прошедших выходных в центре "Фаблаб ТюмГУ" состоялась очная защита проектов третьего Всероссийского конкурса по 3D-моделированию и 3D-печати "В3Думай".

Школьники и заинтересованные в этом направлении специалисты представили на нем свои работы: созданные с помощью 3D-принтера платье, дизайнерскую футболку, работающий экскаватор, двигатель, механизмы, разнообразные формы для выпечки, модель кости для протезирования и многое другое. В этом году в конкурсе участвовали 90 человек из 20 городов России.

"Мы хотим выявить и подготовить достойных специалистов, которые преобразят наш мир с помощью 3D-технологий. Мы уверены, что через 10–15 лет 3D-технологии станут незаменимой частью нашей жизни, как смартфоны и интернет. Сейчас 3D принтеры − это сложные и капризные устройства, но в будущем они будут становиться проще и доступнее, как это происходило с компьютерами. Промышленность сможет печатать автомобили, самолеты, внутренние органы. Наши конкурсанты своими руками создают будущее", − отмечает руководитель ЦМИТ "Фаблаб ТюмГУ" Дмитрий Яковлев.

Как сообщает пресс-служба "Фаблаб ТюмГУ", победители конкурса получили ценные призы от партнеров. Гран-при "В3Думай" − 3D-принтер достался Михаилу Бабайцеву из Твери с проектом "Автоматическая система исследования местности на колесной платформе".