В Тюменском технопарке пройдет всероссийский конкурс по 3D-моделированию

В Тюмени завершился прием заявок на V всероссийский конкурс по 3D-моделированию и 3D-печати "ВЗДумай". Его финал пройдет в Тюменском технопарке 30 марта.

"ФабЛаб ТюмГУ", организаторы открытого конкурса "ВЗДумай", в этом году зарегистрировали в четыре раза больше заявок, чем в прошлом. Свои проекты подали 443 конкурсанта из 104 населенных пунктов. Больше всего участников из Санкт-Петербурга, Перми, Пензы, Ярославля и Тюмени.

"Радует, что в этом году присутствует много сильных проектов. Особенно запомнились ученики 4–11 классов. Мы с нетерпением ждем финала, поскольку планируется по-настоящему яркое состязание", — делится куратор конкурса Владимир Суворов.

В Тюменском технопарке 30 марта свои работы представят почти полторы сотни участников. Главный приз конкурса — 3D-принтер.