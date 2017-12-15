Собирай! Озеленяй! В Тюмени появилось три экологических арт-объекта

Авторы проекта "Эффект крышечки" установили в Тюмени три арт-объекта для сбора пластиковых крышек. В декабре деревья-сетки появились у торговых центров "Кристалл", "Гудвин" и "Колумб".

Проект "Эффект крышечки" проводит экологическое движение "Зеленый хоровод" в течение двух лет. Раньше неравнодушные к экологии тюменцы собирали крышки в офисах, учебных и других заведениях и передавали активистам. Но этой весной автор проекта Юлия Кондинкина успешно защитила его на грантовом конкурсе "Моя идея" и на выигранные деньги заказала и установила сетки для сбора крышек в виде деревьев.

Все собранные пластиковые крышки активисты движения передают на переработку предприятию. Из переработанного пластика изготавливают хозяйственные ведра, кашпо для цветов и даже игрушечных солдатиков. На вырученные средства от переработки пластиковых крышек активисты "Зеленого хоровода" закупят семена древесных растений нашей климатической зоны и высадят саженцы на улицах Тюмени, рассказывают в пресс-службе мультицентра "Моя территория".