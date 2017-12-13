"Атмос Синема" приглашает тюменцев на фестиваль индийского кино

Жители и гости Тюмени смогут окунуться в удивительный, красочный и особенный мир в кинотеатре "Атмос Синема", посетив показы в рамках фестиваля индийского кино MacCoffee Bollywood Film Festival 2017, который пройдет с 16 по 24 декабря.

Фестиваль призван привлечь внимание широкой аудитории к современному индийскому кинематографу. Зрители получат возможность познакомиться с удивительно красочным и особенным миром индийского кино, которое уже долгие годы находит отклик в сердцах зрителей многих стран мира. Фестиваль соберет лучшие популярные индийские фильмы последних лет и представит их российскому зрителю.

Организатор фестиваля - компания "Индиан филмз", цель которой - популяризация современного индийского кино в России, а также дистрибуция российских фильмов в Индии.

Узнать больше о фестивале можно на официальном сайте, приобрести билеты - на сайте кинотеатра "Атмос Синема".