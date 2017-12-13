Тюменские школьники могут представить свои проекты по освоению мирового океана и биотехнологиям

12:00 13 декабря 2017
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Муниципальный этап всероссийского конкурса научно-технологических проектов проходит в Тюмени. В нем могут участвовать все желающие школьники 6–10 классов.

Тематика конкурса позволяет ребятам проявить себя в шести направлениях: агропромышленные и биотехнологии, беспилотные летательные аппараты и логистические системы, освоение мирового океана, персонализированная медицина, современная энергетика, современные нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие технологии.

Как уточнили в пресс-службе регионального департамента образования, победители и призеры заключительного этапа получат возможность участвовать в научно-технологической программе "Большие вызовы" образовательного центра "Сириус" летом 2018 года.

Конкурс проходит при поддержке правительства Тюменской области совместно с центром "Сириус", созданным образовательным фондом "Талант и успех" по инициативе Владимира Путина.

Теги: школьники , медицина , энергетика , биология , конкурс , разработки , нефтедобыча
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