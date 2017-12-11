В Тюмени стартует конкурс новогодних костюмов для собак

Конкурс новогодних костюмов среди собак "Лай-Мода" проводит Центр культуры и творчества "Тюмень" совместно с питомником шпицев "Солнечный ветер". Итоги подведут 23 декабря.

Конкурс пройдет в двух номинациях, среди которых "Костюм к Новому году" и "Дуэт: хозяин и собака". Чтобы стать участником, нужно сфотографировать своего питомца в костюме, выложить фотографию в альбом в группу "ВКонтакте" "Официальные мероприятия "Тюмень" с хештегом #лаймода.

Результаты конкурса объявят 23 декабря в 15:30 на открытии центральной ёлки на Цветном бульваре. На подведение итогов нужно обязательно прийти вместе с питомцем. Партнерами мероприятия выступают торговая марка "Таёжный дар" и магазин постоянных распродаж "Галамарт". Подробности по телефону 8-982-130-42-67 и в группе "Вконтакте".

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.