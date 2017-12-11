Юные тюменские танцоры привезли награды из Екатеринбурга

Спортсмены танцевально-спортивного клуба "Прибой" 9 декабря выступили на всероссийском турнире по танцевальному спорту "Открытый Кубок Екатеринбурга -2017".

Первые места в двух категориях СММ Дети-0, 2010 и мл., 3 танца и СММ Дети-0, 2010 и мл., 4 танца, завоевали представители клуба Андрей Ишимцев и Кира Дорофеева.

В категории СММ Дети-1, 2008 - 2009 г.р., 4 танца, первое место у Александра Наливайко и Елены Сыкаревой, шестое - у Александра Неподпоясова и Юлии Алексеевой.

В категории СММ Дети-1, 2008-2009 г.р., 3 танца, "серебро" взяли Александр Наливайко и Елена Сыкарева, четвертое место заняли Евгений Винников и Снежана Разлуцкая, шестое - Александр Неподпоясов и Юлия Алексеева.

По шести танцам в категории СММ Дети-1, 2008 - 2009 г.р. Александр Наливайко и Елена Сыкарева стали вторыми, Александр Неподпоясов и Юлия Алексеева пятыми.

Воспитанница клуба Дарина Зарипова в категории СММ Дети-1 СОЛО, 2008 - 2009 г.р., 3 танца, заняла третье место, а Злата Лопарева – шестое в категории СММ Дети-0 СОЛО, 2010 г.р. и мл., 3 танца.

В массовом спорте первые места у Дарины Зариповой в категориях СММ Дети-1 СОЛО, 2008 - 2009 г.р., 2 и 3 танца, и у Златы Лопаревой в категориях СММ Дети-0 СОЛО, 2010 г.р. и мл., 2 и 3 танца.

СДЮСШОР "Прибой" основана в феврале 1964 года. В 2001 году школа получила статус – Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. В 2008 году была реорганизована в муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. С 20.11.2015 МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" переименовано в МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" города Тюмени. Спортивная школа имеет в своем распоряжении три современных спортивных комплекса — СК "Прибой", СК "Строймаш", каток "Прибой". Учреждение осуществляет свою деятельность по направлениям: бокс, греко-римская борьба, футбол, тхэквондо, спортивная аэробика, волейбол, баскетбол, художественная гимнастика, фигурное катание на коньках, пауэрлифтинг, регби, гиревой, спортивные танцы (танцевально-спортивный клуб "Прибой" создан 14.01.2016), а также каратэ, модульные программы, айкидо, единоборства, тренажерный зал, аквааэробика, джампинг, английский язык для детей, подготовка детей к школе и другие. С 2009 года директор учреждения – Александр Яковлев.