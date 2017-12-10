Тюменские артисты подготовят совместный спектакль с немецкими режиссёрами и актёрами

Театр-студия "Быть" в тандеме с немецкими режиссёрами и актёрами поставят спектакли в ноябре 2018 года. Для этого артисты из Германии приедут в Тюмень для творческого обмена.

Тюменский коллектив побывал в Германии в рамках культурного обмена. Официальное приглашение студия получила от президента Ассоциации любительских театров Германии Симона Иссера на закрытии VI Европейского фестиваля молодёжных театров "Театральная революция" в марте этого года в Тюмени. Тогда "Быть" взяли шефство над делегацией немецких режиссёров, которые приезжали в рамках молодёжного творческого обмена Германия-Россия, пишет "Мой портал".

В Германии "Быть" провели четыре дня в ноябре. Путешествие тюменцев началось с города Бад-Бельзиг, в котором живёт режиссёр, приезжавший на "Театральную революцию" – Франк Грюнерт (Frank Grünert). На базе местного театра "Strumpfhose" тюменцы участвовали в мастер-классах и проводили их сами. В последний день студийцы "Быть" показали постановку "35 кило надежды" по мотивам одноимённого произведения Анны Гавальда. Постановку показывали с немецкими субтитрами, что позволило зрителям понять весь смысл. Европейская публика приняла творчество молодёжного театра-студии хорошо и тепло отзывались после показа.

В 2018 году году тюменские и немецкие артисты представят совместный проект на площадке Молодёжного театрального центра "Космос" в Тюмени.

"В ноябре 2018 года группа из Германии приедет для творческого обмена. На одной площадке окажутся актёры из Германии и актёры тюменских молодёжных театров, которые в течение пяти-шести дней будут работать над эскизами спектаклей. Планируется как минимум три режиссёрские группы и три работы. Также немецкая сторона пригласила нас на Фестиваль шести континентов (Festival 6 Continents) в июне 2019 года", – рассказал режиссёр и руководитель театра-студии "Быть" Артём Васильев.

