В Тюмени подвели итоги конкурса инновационных проектов

Призовой фонд конкурса инновационных проектов Тюменской области составил 320 тысяч рублей, за победу боролись 17 команд. Первое место и приз в 150 тысяч рублей получил проект "Разработка нового способа усиления фундаментов в условиях реконструкции" доцента кафедры геотехники Тюменского индустриального университета Михаила Самохвалова.
"Мы представили проект, направленный на усиление фундаментов реконструируемых зданий. Разработка позволяет продлить жизненный цикл, повысить долговечность и расширить функциональность реконструируемых объектов", - прокомментировал Михаил Самохвалов.
Теперь благодаря победе на форуме-акселераторе Михаил представит свое ноу-хау Экспертному совету и поборется за статус резидента бизнес-инкубатора Тюменского технопарка, пишет "Комсомольcкая прaвда – Тюмeнь".
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