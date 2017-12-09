В Тюмени назвали победителей комикс-батла

Первый комикс-батл "ZA RESPECT" прошел в Тюмени. В своих творениях участники раскрыли проблемы терроризма, национальной и социальной нетерпимости, конфликтов и экстремизма в современном мире, пишет "Мoй портaл".

Первое место занял комикс "Раскидистое дерево" Александры Чумановой. Автор предложила пользователям задуматься о том, в какой среде комфортнее жить каждому, а также сравнила общение людей с чтением книги. По итогам двух этапов участница набрала 467 баллов.

Второе место занял комикс Hey, Ghost! Над его созданием работали: Вадим Хейтарт, Рената Биктимирова и Павел Чусовитин. Главный герой комикса – приведение. Сюжет рассказа напоминает нам о том, что нужно забыть о стереотипах и быть дружелюбным в любой ситуации. По результатам голосования комикс набрал 402 конкурных балла.

"Бронзу" в проекте получил комикс "С другой стороны" художника Анастасии Сердюковой и автора идеи Ирины Уколовой. Участницы проиллюстрировали диалог атеистки и священника о предназначении. Возможность увидеть мир глазами другого человека и допустить существование позиции другого человека – тезисы, которые выдвигали авторы. Комикс набрал 381 балл.

Награждение победителей прошло 8 декабря в рамках Открытого городского форума "Молодёжь Тюмени". Победители получат скетчбуки и маркеры для иллюстраторов. Главный приз – графический планшет для рисования.