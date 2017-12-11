Это что-то значит: как читать тюменские памятники деревянного зодчества

В Тюмени уцелевшие и восстановленные старинные деревянные дома стоит разглядывать неспешно и внимательно. Резные украшения на них — это не только про стремление к эстетической радости. Несколько элементов, умещенных на одном наличнике, могут рассказать, чем занимались люди, которые здесь жили, на что они надеялись или чего боялись. Тюменские деревянные памятники зодчества — воплощение эклектики, их декоративные фрагменты — это сразу про античность и барокко, библейские символы и сакральные языческие знаки.

Попытаться угадать значения части из них можно на выставке "От резного конька к деревянному зодчеству", которая на днях открылась в музее истории архитектуры и строительства Тюменского края ТИУ. На ней представлены образцы из коллекции тюменских мастеров Вадима и Святослава Шитовых, благодаря которым у нас в городе сохранились несколько десятков старинных деревянных домов.

"Дом мы прочитываем как книгу. Каждый из них абсолютно индивидуален, как и жизнь человека со своими интересными переменами судьбы", — считает младший представитель мастеровой династии Святослав Шитов.

Про корабли и лошадок

Как начала развиваться тюменская домовая резьба? Поморы прибыли в Сибирь на ладьях, богато украшенных резьбой. В условиях оседлого образа жизни в Тюмени резьба пошла на декорирование домов. Корма корабля могла послужить образцом для верхней части наличника, а венчавшие носа судов изображения конской головы перекочевывали на крыши жилищ и впоследствии вообще стали любимым украшением. Кони шли ко всему — половникам, коромыслам, ведрам. Деревянный конь — распространенная детская игрушка того времени. Для сибиряков она олицетворяла собой солнце, его называли "солнечным конем".

"Разукрашивали всё это преимущественно теплыми цветами, цветами солнца. Оно было самым желанным — придет, согреет и подарит богатый урожай", — рассказывает Святослав.

Наличник как онтологическая зарисовка

Резное украшение для одного окна могло вмещать ни много ни мало воплощенное в дереве представление об устройстве мира. Верхняя часть наличника — это подобие неба, где встречаются радуга, облака, звезды, луна. Пытаясь понять движение солнца по небу, мастер изображал на верхушке солярные знаки. На боковых частях обнаруживаются струи дождя. Нижняя часть наличника символизировала землю с урожаем. На некоторых можно различить знаки бесконечности, которые отсылают к вечному плодородию и обещают человеку благополучие.

Заметно и сходство наличников с резьбой, украшающей иконостасы в храмах. "Краеведы прошлых веков говорили, что наш город приобретал подобие храма. Прогуливаешься по нему и видишь, что наличники и есть те самые киоты", — говорит Святослав Шитов.

Резьба как способ уберечься

Мастера пытались разобраться с необъяснимыми силами природы и огородить себя от таких явлений, как молнии или ураганы. Все начиналось с обереговых значков и амулетов, а потом перешло на строение дома. Расшифровать совсем уж непонятные орнаменты иногда помогают старожилы из соседних районов области.

"Исетский район богат этими знаниями. Передаются они из уст в уста. Обладающих ими людей очень мало, им всем уже под девяносто лет. Но нам еще удается почерпнуть эти знания от них и передать другим", — рассказывает Шитов.

Сочетать можно всё

На тюменских памятниках деревянного зодчества можно разглядеть много интересных и загадочных элементов — там есть животные, цветы, фрукты, пальмовые ветви. Всё это символы, отсылающие к сказкам и мифам. В одном орнаменте могут уживаться еловые шишки, ананасы и сливы.

Местные эксперты уверены, что таких причудливых сочетаний не встретить нигде, в этом самобытность тюменских деревянных композиций. Дополняют друг друга и различные виды резьбы: глухая, объемная, накладная, пропильная. При этом на одном доме можно видеть до пяти–шести видов наличников.

Расскажи немного о себе

Многие тюменские семейства через украшение дома резьбой пытались зафиксировать свою историю. Можно сказать, что это их родословные книги. Известны случаи, когда спустя века люди находили своих родственников именно по резьбе, потому что она несла информацию о родовых знаках.

Нередко резьба была визитной карточкой хозяина дома. Один из самых распространенных и в то же время самобытных элементов зодчества в нашем регионе — скрученный свиток. Изначально это был прообраз старинной царской грамоты, указ, с которого начал строиться наш город. Этот элемент украшал дом воеводы, городского главы, писаря. Это указывало на то, что в городе есть грамотный человек, находящийся на государевой службе и знающий законы. По этому знаку крестьянин понимал, что в этом доме живет человек, который может решить какие-то вопросы. Крестьянин стучался в это окошко и за символическую плату получал нужный ему документ, скажем, разрешение на право обработки земли.

На улице Республики на доме Блюхера, бывшем доме купца Колокольникова, можно увидеть геральдические знаки, стилизованного двуглавого орла, лавровые ветви, подчеркивавшие присутствие в доме представителей царской крови.

Виноградной лозой, библейским символом добрых дел человека, украшены дома известных тюменских купцов. "Их называли отцами нашего города. Они строили учебные заведения, театры, больницы на свои деньги. От государства за это они получали лишь маленькую медальку за усердие. А все их труды показывала резьба", — говорит Святослав Шитов.

Античность в дереве

Старший Шитов, Вадим Макарович, надеется на внимательное отношение горожан и причастных к архитектуре Тюмени к этим домам: "Хотелось бы, чтобы в них видели не только помещения, где можно жить, а памятники искусства. Ибо это есть не что иное, как маленькие дома со всеми украшениями и классическими элементами, которые были заложены еще в Греции, Риме. Те же самые колонны, капители, аттики. Просто это всё здесь перешло в дерево. Это надо сохранять, чтобы эта культура осталась у нас, потому что в других местах она уже исчезла".

Когда Вадим Шитов приехал в Тюмень, а случилось это около 40 лет назад, он насчитал здесь около 300 памятников деревянного зодчества. Постепенно памятники приходили в негодность или сжигались. Сейчас в нашем городе осталось около 50 памятников. Порядка 40 успела спасти, поднять буквально из ничего мастерская Шитовых. На многих старинных домах имеются таблички, сообщающие, что здесь "находится памятник деревянного зодчества...". В действительности это кропотливо воссозданные по всем правилам и ничем не отличающиеся от оригинала новоделы.

"Работа по реставрации очень тяжелая. Дом Блюхера восстанавливали около пятнадцати лет. Некоторые дома, которые попроще, восстанавливались по два–три года. Но это было тогда, когда город еще этой темой интересовался и субсидировал. В настоящее время этим занимаются один–два мецената, памятники гибнут. Хоть и тяжело, но мы стараемся сделать всё, чтобы как-то сохранять уходящее. Если не сам памятник, то хотя бы его элементы", — делится Вадим Шитов.

Сейчас Святослав Шитов готовит методические материалы по символике домовой резьбы, предназначенные для школьников, чтобы тюменцы с юного возраста понимали их значение. А в мастерской Шитовых на ул. Дзержинского, 34 можно приобрести иллюстрированный каталог "Резная мелодия Тюмени", посвященный тюменским памятникам деревянного зодчества.

Влада Нерадовская