В Новотроицком появится "Сибирская глубинка"

Восстановление крестьянской избы начала XX века продолжается в с. Новотроицкое Нижнетавдинского района. Над сохранением здания с историей работают волонтеры проекта "Том Сойер фест". Сезон на объекте завершится в конце октября.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал координатор проекта "Сибирская глубинка" Александр Рыков.

"Третий сезон фестиваля "Том Сойер Фест" в Новотроицком проходит на площадке культурно-просветительского центра "Сибирская глубинка". Работаем по ремонту первого этажа, специалист сложил там печь. Обновляем наличники для создания арт-объекта. Проводим мероприятия по краеведению для детей и молодежи, экскурсии для приезжающих земляков", — рассказал он.

В начале XX века двухэтажный деревянный дом принадлежал зажиточному крестьянину Илье Логинову. Долгое время здание стояло заброшенным, второй год над его обликом работают волонтеры. В прошлом сезоне удалось сделать многое: расчистить территорию и вывезти строительный мусор, отремонтировать крышу и потолок второго этажа, заменить пол на первом этаже, выполнить малярные работы. На втором этаже дома уже оформлена выставочная экспозиция культурно-просветительского центра. Первый этаж отремонтирован под воссоздание обстановки крестьянской избы.

До зимы в доме необходимо провести электротехнические работы. Расходные материалы имеются, однако требуется порядка 50 тыс. рублей для оформления договора на технологическое присоединение. Помочь волонтерам завершить начатое можно донатами, вся информация по их сбору есть в группе "Том Сойер фест — Новотроицкое" ВКонтакте, сообщает Тюменская линия.