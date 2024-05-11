Уникальный крест из Знаменского храма отреставрируют в Тобольске

В Тобольске реставрируют уникальный крест, обнаруженный в Знаменском храме Тюмени. Где изначально он располагался, доподлинно неизвестно - церквей допетровской эпохи в Тобольской митрополии не сохранилось. Обнаружили святыню в подсобном помещении Знаменского храма Тюмени и вскоре доставили в Тобольск. Крест массивный, внушительный и красивый.

"Это произведение середины 17 века. Уникальность его состоит и в том, что этот крест написан владыкой Герасимом, который на кафедре Тобольска был с 1640 по 1650 год", - рассказала "Вслух.ру" кандидат искусствоведения Марина Софронова.

Владыка Герасим был иконописцем, закончив работу, он подарил символ веры воеводе Тюмени, этот факт зафиксирован на самом кресте. Он служил людям до тех пор, пока мог стоять, но со временем основание сгнило.

"Живопись просто висела, она была вздутой, существовала угроза ее потерять", - уточняет хранитель фондов Тобольской иконописной школы Валентина Быкова.

Специалисты святыню одновременно исследуют и реставрируют. "Некоторые места, где уже было восстановление, подвожу реставрационный левкас и делаю тонировку. Для целостности образа, чтобы не было видно сильных утрат", - рассказывает о своей работе реставратор Тобольской иконописной школы Наталья Игнатович.

Владыка Герасим искусно владел технологией темперной живописи, умел добиваться свечения. Изучая эту реликвию, студентки Тобольской иконописной школы познают основы мастерства.