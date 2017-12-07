Женский фитнес-клуб приглашает тюменок на семинар

Семинар "Красивая и счастливая!" пройдет в Тюмени в женском фитнес-клубе "Мята" 9 декабря. Начало в 13:30.

Участницы узнают, как проявить и раскрыть свою красоту, как жить счастливо в гармонии с собой. Психолог Ольга Беллендир расскажет, о природе женственности и силе женской энергии, взаимоотношении с окружающим миром и социумом в целом.

Стилист-имиджмейкер Нелли Демешко проведет мастер-класс по стилю "Цветотип внешности". Эксперт подскажет, как выбирать для себя подходящие оттенки, которые сделают лицо свежим, отдохнувшим и ухоженным, мгновенно уберут морщинки, омолодят, "зажгут" взгляд.

Стоимость участия: 350 рублей. Регистрация проходит в группе https://vk.com/mintfitness72. Количество мест ограничено. Телефон для справок: 8 (3452) 39-69-01.

