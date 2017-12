Яндекс.Музыка изучила музыкальные вкусы тюменцев

Сервис Яндекс.Музыка выяснил, под какие треки пользователи из Тюмени провели 2017 год и какие из них чаще всего слушали.

В Тюмени, как и в целом в России, люди предпочитают иностранную музыку: в местном топ-10 четыре трека на русском языке против шести зарубежных. Аналитики отметили, что тюменцы очень любят группу "Грибы": это один из немногих регионов, где их песня "Тает лёд" стоит в топе выше, чем "По волнам", "Believer" и "Despacito".

Тюменский топ-10 треков:

Ed Sheeran — "Shape of You"

Грибы — "Тает лёд"

Burito — "По волнам"

Imagine Dragons — "Believer"

Luis Fonsi feat. Daddy Yankee — "Despacito"

LOBODA — "Случайная"

Charlie Puth — "Attention"

Artik & Asti — "Неделимы"

Portugal. The Man — "Feel It Still"

Sean Paul feat. Dua Lipa — "No Lie"