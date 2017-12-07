Яндекс.Музыка изучила музыкальные вкусы тюменцев

Сервис Яндекс.Музыка выяснил, под какие треки пользователи из Тюмени провели 2017 год и какие из них чаще всего слушали.
В Тюмени, как и в целом в России, люди предпочитают иностранную музыку: в местном топ-10 четыре трека на русском языке против шести зарубежных. Аналитики отметили, что тюменцы очень любят группу "Грибы": это один из немногих регионов, где их песня "Тает лёд" стоит в топе выше, чем "По волнам", "Believer" и "Despacito".
Ed Sheeran — "Shape of You"
Грибы — "Тает лёд"
Burito — "По волнам"
Imagine Dragons — "Believer"
Luis Fonsi feat. Daddy Yankee — "Despacito"
LOBODA — "Случайная"
Charlie Puth — "Attention"
Artik & Asti — "Неделимы"
Portugal. The Man — "Feel It Still"
Sean Paul feat. Dua Lipa — "No Lie"
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