Тюменцев ждут на бесплатной образовательной программе: фото, видео, пиар и копирайтинг

7 и 8 декабря на пятом этаже ТРЦ "Магеллан" (ул. 50 лет Октября, 14) пройдет образовательная программа фестиваля социальной рекламы "Муза". С лекциями и мастер-классами выступят пять создателей контента из разных городов России.

Работать с представителями PR-индустрии будет преподаватель Академии коммуникаций Wordshop BBDO Group и генеральный директор рекламного агентства "POV — Точка Зрения" Анатолий Ясинский. Он прочитает лекции "Сторителинг. Наш мир — это история, которую мы рассказываем сами о себе" и "Как "продать" свою идею заказчику". Лекцию для копирайтеров проведет Александр Пархоменко, победитель самого авторитетного рекламного фестиваля "Каннские львы", креативный директор агентства партизанского маркетинга StreetArt. Тема: "Разработка рекламного слогана: как очистить текст от штампов".

Александр Рагозин, креативный стратег в SODA band (Рекламная группа Deltaplan, Екатеринбург), совместно с Анатолием Ясинским прочитает лекцию "Страх, эпатаж, отвращение в социальной рекламе". С фотографами будет работать Павел Волков, который был опубликован The New York Times, International New York Times, Der Spiegel. Washington Post, Harpers Magazine, Rolling Stones. Он выступит с лекцией "Документальная фотография как способ привлечь внимание к социальной проблеме". А с видеографами пообщается мастер социального кино Юрий Яшников, автор проекта "Похабовск. Обратная сторона Сибири", который в прокате собрал 23,4 млн при бюджете в 10,5 млн. рублей. Он расскажет, как делать успешный продукт социальной направленности.

Попасть на лекции можно по регистрации на сайте muzafest.ru, там же можно ознакомиться со списком всех лекций и мастер-классов образовательной программы III Фестиваля социальной рекламы в Тюмени, организатором которого выступил мультицентр "Моя территория".