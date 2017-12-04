В Тюменском районе пройдет масштабная военно-историческая реконструкция

5 и 6 декабря на базе детского оздоровительно-образовательного центра "Алые паруса" в Тюменском районе состоится подведение итогов года и награждение лучших воспитанников системы добровольной подготовки к военной службе в рамках слета юных ратников.

Самым зрелищным мероприятием слета станет масштабная военно-историческая реконструкция битвы за Москву 1941 года. В селе Онохино зрители станут свидетелями того, как оживают страницы истории.

"Как и 76 лет назад, вновь будут грохотать пушки, и советские войска перейдут в контрнаступление на позиции противника", — рассказывают в МАУ "ТГМЦ" .

Традиционную встречу проводит центр "Аванпост". Ее участниками станут более 150 человек из 25 муниципальных образований Тюменской области. Среди них представители системы добровольной подготовки к военной службе и члены движения "Юнармия".

Источник изображения: istoriarusi.ru