Проект по поиску ям на дорогах признали лучшим на Smart City & IoT Хакатон в Тюмени

В Тюмени наградили победителей Всероссийского Smart City & IoT Хакатона, который прошел в Тюменском индустриальном университете с 1 по 3 декабря.

На протяжении 48-часового марафона 43 студенческих команды из Тюмени, Тобольска, Санкт-Петербурга, Волгограда, Таганрога, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Челябинска, Екатеринбурга и других городов трудились над проектами в области Smart City. Основными темами были "Умная дорога и интеллектуальная транспортная система", "Умный офис", "Умное ЖКХ", "Видеоаналитика и безопасность", "Умный дом", "Мобильные приложения", "Прикладные задачи".

После ребята защищали наработки публично. Команды презентовали проекты электронных медицинских карт, будильников, имитирующих рассвет суровыми темными зимами, комплексы, регулирующие работу кондиционера или освещение в офисе, браслеты, считывающие ЧСС и направляющие сигнал на станцию скорой помощи в случае опасности для жизни, городскую карту капитального ремонта жилых домов, интерактивную карту для крупных предприятий, связанную с навигационным браслетом, и многое другое.

Призовой фонд конкурса составил более 1 млн рублей. Главный приз за лучший проект в размере 250 тыс. рублей получила команда из Южного федерального университета "SmarTech". Как сообщает пресс-служба ТИУ, ребята создали программно-аппаратный комплекс, позволяющий автоматизировать процесс поиска ям и их устранение. Комплекс состоит из двух частей: системы, которую возможно интегрировать в автомобиль и в элементы дорожной инфраструктуры, и сервера, который занимается обработкой информации и ее выводом на транспортную карту.

Команды, победившие в еще шести номинациях, в числе которых "Лучшая концепция", "Лучшая реализация", "Наиболее востребованное решение", получили по 150 тысяч рублей.

В этот день подвели итоги проходившего параллельно Hackathon Kids — конкурса по робототехнике и программированию для школьников. Конкурс проходил на базе Школы инженерного резерва ТИУ по профилям Lego Mindstorms (3–11 класс) и Arduino (5–11 класс). В нем участвовали 160 ребят из Тюмени и Тобольска.

В профиле Lego Mindstorms командам предстояло создать робота или автоматизированную систему по направлениям "Умный дом", "Умная парковка" и "Умный сортировщик мусора". Лучшим был признан проект команды Президентского кадетского училища. В профиле Arduino участники работали над моделью умного дома: нужно было продумать его техническую составляющую и запрограммировать. Первое место заняла команда ФабЛаба ТюмГУ.