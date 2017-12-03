Особые тюменцы завоевали призовые места всероссийского турнира по роллер-спорту

Тюменские спортсмены приняли участие в Первых всероссийских соревнованиях по адаптивному роллер-спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья "Старты мечты", которые проходили в Сочи. 10-летняя Мария Александрова с диагнозом "синдром Дауна" и 12-летний Назар Юдин с ДЦП завоевали призовые места.

Участниками соревнований также стали представители Ханты-Мансийска, Салехарда, Санкт-Петербурга, Москвы, Ижевска, Миасса, Таштагола, Улан-Удэ и самого Сочи. В тюменскую делегацию помимо самих спортсменов вошли волонтер-инструктор программы "Ролики мечты" в Тюмени Олеся Усиюк, региональный куратор программы "Лыжи мечты" в Тюменской области, руководитель РБОД ТО "Подари ребенку праздник!" Анастасия Левинова, а также родственники юных спортсменов.



Как рассказала Анастасия Левинова, оба юных тюменских спортсмена активно занимаются горнолыжным спортом по программе реабилитации "Лыжи мечты" на Воронинских горках. Мария Александрова встала на ролики этим летом, а Назар Юдин освоил сквилы – специальное оборудование – за две недели до соревнований.

"Ребята отрабатывали трассу, выполняя такие элементы как "змейка", "фонарики", проезд под перекладиной, перешагивание планки и другие", - пояснила Анастасия Левинова.



Участники соревнований в Сочи состязались в двух категориях: заезды с поддержкой и без нее с использованием ролятора, на скивиллах, либо на роликах. В рамках турнира для участников также проводили тренировки "Летние программы", творческие мастер-классы. Отдельная программа была предусмотрена и для инструкторов, пишет ИА "Тюменская линия".

Напомним, в Тюмени программа "Лыжи мечты. Ролики" была запущена РБОД ТО "Подари ребенку праздник" летом 2016 года. За это время для 14 детей с ОВЗ проведено более 100 часов занятий по адаптивному роллер-спорту.