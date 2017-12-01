ФЦН Тюмени продемонстрировал свой опыт на Арктическом медицинском форуме

Фото пресс-службы ФЦН

Участники первого Арктического медицинского форума, прошедшего в Салехарде 28-29 ноября, познакомились с опытом Федерального центра нейрохирургии Тюмени по профилактике нарушений мозгового кровообращения и реабилитации пациентов.

Основной целью форума являлось объединение медицинской общественности арктических регионов для содействия наиболее полному и всестороннему развитию здравоохранения, медицинской науки и образования, профессионального роста медицинских работников, ведущих практическую работу в условиях Арктики.

С докладом выступил заведующий организационно-методическим отделом ФЦН, врач-невролог, к.м.н. Алексей Кудряшов. Он познакомил присутствующих на мероприятии, а также специалистов из 12 медицинских учреждений посредством телемедицинской трансляции с историей центра, его технологическими возможностями, рассказал о личности главного врача, профессора Альберта Суфианова, который был одним из инициаторов создания учреждения, контролировал проект с начала строительства и вывел его на высокий международный уровень.

Сегодня в ФЦН Тюмени действует семь современных операционных, оснащенных инновационным оборудованием. Впервые в России здесь создана уникальная интеллектуальная гибридная операционная, которая позволяет проводить сложнейшие операции в условиях полного контроля радикальности и безопасности вмешательства.

Врачи центра устраняют проблемы самого широкого профиля. К примеру, на сосудах различной локализации здесь выполнено уже около 4 тысяч операций, проведенных открытым и эндоваскулярным способами.

"Для реабилитации пациентов в центре широко используются такие методики как массаж, ЛФК, механотерапия, а также установка баклофеновых помп и нейростимуляция, в которой наши врачи имеют большой опыт – центр является лидером по среднегодовым показателям в России", – отметил Алексей Кудряшов.

Специалист центра продемонстрировал участникам конференции этапы проведения операций по установке помп и нейростимуляторов, а также реабилитационный эффект на примере пациентов.

Поскольку медицинское сообщество арктических регионов заинтересовано в повышении квалификации и обмене опытом с ведущими специалистами России и зарубежья, Алексей Кудряшов сделал акцент на том, что тюменский Федеральный центр нейрохирургии является еще и образовательной площадкой. В 2016 году на базе ФЦН создана кафедра нейрохирургии Первого Московского государственного университета имени Сеченова, возглавил которую лично главный врач центра Альберт Суфианов. Практические обучающие технологии, внедренные на кафедре, позволяют нейрохирургам проходить интенсивную подготовку и отрабатывать новые методики лечения и реабилитации.

Кроме того, в ФЦН регулярно организуются всероссийские и международные конференции с участием лидеров в различных областях медицины. 1 декабря здесь проходит конференция "Инновационные технологии в нейрореабилитации пациентов нейрохирургического и неврологического профилей".

По словам главного врача ФЦН в Тюмени, профессора Альберта Суфианова, первая Арктическая медицинская конференция стала площадкой для обмена опытом и идеями, налаживанием профессиональных связей, что поможет вывести уровень здравоохранения в арктическом регионе на качественно новый уровень.

"Мы всегда ставим перед собой глобальную задачу – развивать российское здравоохранение общими усилиями медицинского сообщества. Поэтому ФЦН всегда открыт для тех, кто хочет профессионально совершенствоваться и качественно помогать людям. Мы рады делиться своим опытом и тиражировать внедренные у нас технологии в других регионах", – сказал Альберт Суфианов.