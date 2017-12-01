В Тюмени стартовала регистрация участников арт-квеста "Культурица"

Группа Артist-квest '17 «Культuritsa» во "Вконтакте"

Арт-квест "Культурица" соберет на онлайн-площадке художников из Болгарии, Казахстана, Республики Беларусь, Армении и Азербайджана. В настоящее время в Тюмени проходит регистрация участников.

Первый этап "Культурицы" пройдет в формате конкурса — на официальном сайте проекта kulturitsa.com художники из стран СНГ выкладывают собственные работы о своей стране. Затем на сайте пройдет голосование, по итогам которого будет выбран один победитель. Он приедет в Тюмень и создаст здесь уникальный арт-объект, который будет отражать наш город глазами иностранного художника, пишет "Комсомольcкая прaвда – Тюмeнь".

"Арт-квест "Культурица" — возможность тюменского сообщества художников познакомиться с иностранными участниками арт-индустрии и узнать об особенностях визуального искусства пяти стран-участниц. После успешной реализации блогер-квеста "Моя территория" продолжает поддерживать межкультурную коммуникацию с представителями креативных сообществ и обмениваться знаниями о культурном коде", — рассказала директор по коммуникациям мультицентра "Моя территория" Юлия Каргаполова.

Жители стран СНГ могут подать работы до 6 декабря, голосование стартует со следующей недели. Помимо создания арт-объекта в Тюмени для гостя запланированы встречи с местными представителями креативного арт-кластера.