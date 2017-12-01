В Заводоуковске откроется выставка о земляке-герое

Накануне Дня героев Отечества, отмечаемого 9 декабря, в Заводоуковском краеведческом музее откроется фотовыставка "Герой-сибиряк Тепляков".

Экспозиция посвящена уроженцу деревни Дронова Заводоуковского района – Мартыну Пантелеймоновичу Теплякову. Звание Героя Советского Союза он получил за форсирование Днепра в ночь на 1 октября 1943 года. Под огнем противника с первым десантом бойцы отделения сержанта Теплякова переправились через Днепр в районе деревни Глушец. В бою за плацдарм они отразили 19 ожесточенных контратак противника.

Высокой награды Родины герой получить не успел – Мартын Тепляков погиб в бою 30 января 1944 года.

Экскурсанты смогут увидеть копии фотоматериалов из фондов музея, которые в свое время были переданы на хранение родственниками Мартына Пантелеймоновича, рассказали в пресс-службе губернатора. На фотоснимках – довоенный портрет Теплякова; памятник в деревне Дронова и мемориальная доска, установленные в честь героя-земляка; изображение братской могилы в Белоруссии у деревни Дуброва Светлогорского района Гомельской области, где похоронен Тепляков.