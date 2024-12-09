9 декабря в России отмечается День героев Отечества

09:30 09 декабря 2024
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Фото - https://admtyumen.ru

День героев Отечества является важной датой, которая объединяет поколения и напоминает о богатой истории нашей страны, а также о людях, которые защищали и прославляли Родину, отметил в обращении к землякам губернатор Тюменской области Александр Моор.

"После героев Великой Отечественной войны появились новые защитники. Их наследники, потомки победителей, сегодня совершают подвиги, спасают мирных жителей и своих сослуживцев, проявляя мужество и храбрость в бою. Они выросли на примерах доблести прошлого и стали надежными хранителями исторической памяти. Каждый день в сводках с фронта звучат названия городов и сел, которые освобождали их деды и прадеды от фашистов", – говорится в обращении.

Александр Моор отметил, что имена как героев прошлого, так и наших современников увековечены в названиях улиц, на памятниках и мемориальных досках. В будущем таким памятным местом станет и сквер в областной столице, посвященный участникам специальной военной операции.

"Пока мы помним о героях Отечества и передаем воспоминания новым поколениям, их подвиг останется бессмертным, а имена – незабвенными", – заключил губернатор.

9 декабря чествуют Героев Советского Союза, Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия. Дата установлена законом в 2007 году и приурочена к учреждению в 1769 году ордена Святого Георгия Победоносца.

Теги: #ТО , Александр Моор , герои , День героев Отечества
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