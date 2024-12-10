Александр Моор поблагодарил участников Марафона звонков героям

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил всех, кто присоединился к "Марафону звонков героям", о котором он объявил в День героев Отечества.

"Бойцы и их родные услышали слова признательности от известных земляков. На протяжении дня военнослужащим и их родителям, супругам, детям звонили политики, депутаты, общественные деятели и просто неравнодушные люди. Следующий год, 2025-й, в Тюменской области посвящен героям. У нас будет много поводов, чтобы сказать всем, кто защищает Отчизну, большое спасибо!", - написал губернатор Тюменской области.