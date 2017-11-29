В ФЦН Тюмени представят инновационные технологии нейрореабилитации пациентов

Всероссийская конференция "Инновационные технологии в нейрореабилитации пациентов нейрохирургического и неврологического профилей" состоится в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени 1 декабря.

Подобная конференция в ФЦН пройдет второй раз за год. В этот раз в мероприятии участвуют представители Союза реабилитологов России и созданного в этом году тюменского его филиала.

Руководителем курса вместе с главным врачом ФЦН, профессором Альбертом Суфиановым станет главный специалист министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинской реабилитации Галина Иванова. Планируется, что она откроет конференцию в онлайн-режиме.

Главным спикером выступит директор стационарного кластера "Медси", академик РАН, профессор Константин Лядов, известный созданием уникального комплекса реабилитационных технологий, не имеющего аналогов в России. Презентация разработки состоялась в Тюмени на прошлой конференции.

Многолетним опытом по профилактике и лечению дисфагии поделится заместитель директора по научной работе Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии Ирина Авдюнина. О реабилитации пациентов со смежными патологиями расскажет руководитель центра восстановительной медицины КБ №1 группы компаний "Медси" Елизавета Конева.

С лекциями выступят сотрудники Федерального центра нейрохирургии и главный реабилитолог Тюменской области Людмила Барсукова. Ведущий специалист по биомеханике ходьбы и ФЭС Кира Петрушанская посвятит свое выступление применению экзоскелета в реабилитации. Ожидается также участие остеопатов и специалистов мануальной терапии.

По традиции, помимо теоретической, предусмотрена и практическая часть. В программе – мастер-классы по диагностике и реабилитации дисфагии, а также по применению экзоскелета.

"Мы надеемся на тесное взаимодействие медицинских учреждений Тюменской области с Союзом реабилитологов. Цель конференции – консолидировать усилия всех специалистов, которые хотят повышать свою квалификацию и активно участвовать в практическом здравоохранении для организации и проведении реабилитационной помощи. Это касается не только неврологии и нейрохирургии, но и сердечно-сосудистого, онкологического, травматологического и ортопедического профиля", - сказал заведующий организационно-методическим отделом Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, врач-невролог, к.м.н., председатель Тюменского областного регионального отделения Союза реабилитологов Алексей Кудряшов.

По его словам, на мероприятие приглашены лучшие российские специалисты, будут затронуты самые острые темы, касающиеся организации медицинской реабилитации пациентов в Тюменской области.

"Потребность в реабилитации сегодня в сотни раз выше, чем мы можем ее удовлетворить, при этом, с развитием современных методов диагностики и лечения, потребность растет еще больше. Это видно и на примере ФЦН. До появления нашего центра пациенты часто не имели шансов выжить. Теперь нейрохирурги их спасают, но нужно восстанавливать и качество жизни. Если хирурги сохраняют жизнь, то задача реабилитологов – сделать ее максимально полноценной, чтобы человек был адаптирован и в семье, и в социуме", - отметил главный врач ФЦН, заведующий кафедрой нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, профессор Альберт Суфианов.

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Организаторами конференции выступают: Союз реабилитологов России, Ассоциация нейрохирургов Тюменской области, региональные департаменты здравоохранения и социального развития. Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация.