"МегаФон" и "Ростелеком" договорились о совместном развитии сети 5G

МегаФон

Телекоммуникационные компании "МегаФон" и "Ростелеком" подписали соглашение о сотрудничестве по развитии сетей стандарта 5G. Это позволит компаниям сократить затраты на строительство сетей нового стандарта.

В рамках сотрудничества "МегаФон" и "Ростелеком" выработают оптимальные сценарии внедрения сетей пятого поколения на основе международного опыта с учетом особенностей российского рынка мобильной связи. Компании не исключают возможности создания совместного предприятия, которое выступит в роли единого инфраструктурного оператора для строительства сетей и оказания услуг связи стандарта 5G.

"МегаФон" и "Ростелеком" планируют создать рабочую группу, которая предложит варианты развертывания сетей 5G в диапазонах 3,4-3,6 ГГц и 26 ГГц, в том числе с учетом правительственной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Отдельное внимание планируется уделить поиску и высвобождению доступного спектрального ресурса для сетей пятого поколения.

"В существующих рыночных условиях самым выгодным и логичным вариантом внедрения нового стандарта является кооперация нескольких игроков. Мы уже успешно работаем с "Ростелекомом" в рамках рабочей группы "Информационная инфраструктура" и видим огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества. Уверен, совместными усилиями 5G может стать основой для технологического развития в ряде отраслей цифровой экономики", – подчеркивает генеральный директор "МегаФона" Сергей Солдатенков.

"Для нашей компании один из основных акцентов программы "Цифровая экономика" – построение необходимой для её создания и функционирования инфраструктуры. Очевидно, что 5G станет одной из опорных технологий в цифровой экономике, - говорит президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. - Мы считаем, что создание в России полноценной мобильной сети пятого поколения требует объединения усилий участников рынка. Наше партнерство с "МегаФоном" призвано продемонстрировать успешность такого подхода при развертывании сетей поколения 5G".

Напомним, обе компании активно участвуют в продвижении стандарта связи 5G совместно с ведущими международными производителями оборудования. Так, например, "МегаФон" прорабатывает вопросы внедрения технологии 5G в рамках членства в международной организации мобильных операторов GSMA. В этом году на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге "МегаФон" установил абсолютный рекорд скорости мобильного интернет-соединения в России, продемонстрировав работу сети пятого поколения на скорости 35 Гбит/сек. "МегаФон" также является первым оператором связи, получившим частотный диапазон 3400-3800 МГц и 25250-29500 МГц для построения тестовых зон 5G в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Ростелеком" обладает необходимой сетевой инфраструктурой, радиочастотами и опытом реализации проекта. Ранее компания подписала соглашения о строительстве сетей 5G в Иннополисе, инновационном центре "Сколково" и Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры "Государственный Эрмитаж".