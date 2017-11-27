В Тюменской области нормативам не соответствуют 18% проб подаваемой воды

Роспотребнадзор опубликовал результаты мониторинга качества питьевой воды, подаваемой в дома Тюменской области.
Воду проверяют по микробиологическим, паразитологическим, органолептическим и ряду других показателей. В итоге за 9 месяцев 2017 года из 3701 отобранных проб воды по санитарно-химическим показателям не соответствовали нормативным требованиям 18,7% (в прошлом году их доля составила 19,4%). По микробиологическим показателям из 6523 отобранных проб не соответствовали требованиям 2,2% (в 2016 году — 2,9%).
По Тюмени доля неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям за девять месяцев с начала года составила 0,3% при допустимом значении не более 5% в год.
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