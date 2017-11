Итальянская поп-панк группа Vanilla Sky даст концерт в Тюмени

Итальянская поп-панк группа Vanilla Sky выступит в Тюмени 3 февраля 2018 года в рамках "Stranger Things Tour". Концерт пройдет в YesRockClub, билеты уже в продаже.

Музыканты прославились панк-каверами песен Рианны и Леди Гаги. Специально для русскоязычной публики были записаны кавер-версии песен "Здравствуй, чужая милая" Александра Солодухи и "Звенит январская вьюга" из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию". В 2017 году группа записала еще одну песню на русском языке, но пока не уточняется, какую именно, пишет "Вслух.ру".

Тур "Stranger Things Tour" пройдет по городам России, Беларуси и Латвии в январе-феврале 2018 года и станет самым большим российским туром для группы за всю историю коллектива.



"Vanilla Sky" — итальянская панк-рок-группа, образованная в 2002 году. Их первый альбом "Play It If You Can't Say It" вышел 6 ноября 2002 года. К настоящему времени они выпустили пять альбомов и регулярно гастролируют по Европе.