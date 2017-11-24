Топ мероприятий в Тюмени на 25-26 ноября: концерты, спектакли, спорт и SMM

В эти выходные тюменцев ждут разнообразные концерты, яркие спектакли, уроки тайм-менеджмента и мастерства в SMM, а также заезды на картах и коньках. Подробнее о культурных событиях предстоящего уикенда – в подборке от проекта “Афиша Тюмень | КтоКуда72″.
Массовое катание на коньках
Посетители имеют право на пользование коньками бесплатно (при себе необходимо иметь документ, подтверждающий личность). Не допускаются в возрасте от 4 до 12 лет без сопровождения взрослого. Не допускается в сопровождении одного взрослого более двух детей.
Когда: 25 ноября 18:00 – 19:50 и 26 ноября 20:00 – 21:50
Где: Тюмень, Дворец спорта “ХК Рубин” (ул. Р. Люксембург 12, корпус 1)
Стоимость: 350 рублей (дети с 4 до 7 лет – бесплатно)
SMM-интенсив от создателей форума Digital Media
В этом году обучающее мероприятие будет посвящено узкоспециализированной теме – SMM. На интенсив приглашены шесть самых востребованных преподавателей и консультантов в этой сфере: руководитель SMM-курса "Нетологии" Павел Гуров, королева таргетинга Анна Тыщенко и другие. Программа мероприятия состоит из двух частей: лекций и практики.
Когда: 25 и 26 ноября 2017 г.
Где: Тюмень, Медиаполис (ул. (ул. Чернышевского 2а/12)
Стоимость: лекции бесплатно (первый день), занятия – 1000 рублей (второй день)
Подробности и регистрация: https://bit.ly/smmeducation
Контактное лицо: Валерия Шешукова, 89220728088
Праздник спортивной грации и красоты
Открытый чемпионат и первенство Тюменской области по художественной гимнастике. В мастерстве, изяществе и грации исполнения будут состязаться около 150 спортсменок в составе сборных команд Тюменской, Свердловской, Омской, Томской, Курганской областей и Красноярского края.
Когда: 9:00, 25 и 26 ноября 2017 г.
Где: Тюмень, спорткомплекс "Строймаш" МАУ ДО СДЮСШОР “Прибой” (ул. Индустриальная, 49а)
Органный концерт “Мастер, музыка и Маргарита”
Всем, кто любит знаменитый мистический роман Булгакова. В программе – музыка, каким-либо образом связанная с “Мастером и Маргаритой”: это и те, сочинения, которые упоминаются в романе, например, “Аве Мария” Франца Шуберта, это сочинения композиторов, чьи имена появляются в “Мастере” – Берлиоз и Стравинский, это музыка, связанная с образами Фауста и Маргариты Гете, это и фантазия на темы саундтрека Игоря Корнелюка к одноименному сериалу.
Когда: 15:00, 25 ноября 2017 г.
Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)
Стоимость: 400 – 500 рублей
Возрастное ограничение 0+
Трагедия “Ромео и Джульетта”
Шекспир – автор, который даже в наше время не нуждается в представлении. Бессмертные шедевры великого поэта и драматурга вот уже пять столетий не сходят со сцены. "Ромео и Джульетта" – пьеса, неподвластная времени. Это и докажут артисты, перенеся известный сюжет в необычную обстановку.
Когда: 18:00, 25 ноября 2017 г.
Где: Тюмень, театр “Ангажемент” (ул. Олимпийская, 8а)
Стоимость: 400 рублей
Возрастное ограничение 12+
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