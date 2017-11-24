На территории области установили 19 иностранцев, находившихся в розыске

Вопросы сотрудничества в сфере розыска иностранцев, совершивших преступления на территории иностранных государств, обсудили представители РУФСБ, ОНЦБ интерпола УМВД и следственного управления СК по Тюменской области на семинаре в областной прокуратуре.

По сведениям правоохранительных органов, в 2017 году на территории Тюменской области установлено 19 лиц, разыскиваемых компетентными органами Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана за преступления на территории своих государств. 9 из них разыскивались за хищения, 2 – за причинение телесных повреждений, 2 – за неуплату алиментов, 1 – за убийство. Часть из них была выдана в иностранные государства для привлечения к уголовной ответственности.

В ноябре правоохранительным органам Таджикистана был выдан злоумышленник, находящийся в межгосударственном розыске за преступление, совершенное в 2000 году. Он убил свою беременную сестру с особой жестокостью в составе группы. Уголовный кодекс Таджикистана за это предусматривает до 25 лет лишения свободы.

Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, на семинаре обсуждались вопросы, касающиеся практической деятельности прокуроров в сфере международно-правового сотрудничества, особенностей организации розыска лиц по каналам Интерпола и проблем при расследовании уголовных дел в отношении участников незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Сирии и Ирака.