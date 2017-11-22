В "Жемчужине Сибири" пройдут антитеррористические учения

09:27 22 ноября 2017
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baikal24.ru

Антитеррористические учения в тюменском областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" пройдут в соответствии с планом, утвержденным Национальным антитеррористическим комитетом России, 22 ноября.

Как сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области, в учениях по пресечению условного "теракта", организация которых возложена  на  оперативный  штаб  НАК России в Тюменской области, примут участие сотрудники территориальных управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, федеральной службы войск национальной гвардии России, СК России, ФСИН России, МЧС России, органов исполнительной власти и других ведомств.

Жителей региона просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, связанным с проведением учений.

Теги: ФСБ , терроризм , учения
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