В "Жемчужине Сибири" пройдут антитеррористические учения

Антитеррористические учения в тюменском областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" пройдут в соответствии с планом, утвержденным Национальным антитеррористическим комитетом России, 22 ноября.
Как сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области, в учениях по пресечению условного "теракта", организация которых возложена на оперативный штаб НАК России в Тюменской области, примут участие сотрудники территориальных управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, федеральной службы войск национальной гвардии России, СК России, ФСИН России, МЧС России, органов исполнительной власти и других ведомств.
Жителей региона просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, связанным с проведением учений.
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