В аэропорту Тобольска ликвидировали учебный пожар

В аэропорту Ремезов провели полномасштабные пожарно-тактические учения с участием около 50 представителей профильных служб аэропорта, сотрудников медицины катастроф, аварийно-спасательных подразделений МЧС, сотрудников транспортной полиции, сообщает пресс-служба аэропорта.

По легенде учений, во время захода на посадку произошло крушение воздушного судна с розливом авиационного топлива и последующим его возгоранием. На борту находилось 50 пассажиров и три члена экипажа. По тревоге на место происшествия прибыли аварийно-спасательные отряды аэропорта. Звенья газодымозащитников через аварийные люки проникли в салон самолета и эвакуировали пострадавших, которые не могли самостоятельно выйти. Расчеты здравпункта и организации пассажирских перевозок эвакуировали пострадавших до места расположения пункта сбора.

В ходе учений отработаны действия по оповещению и прибытию сил и средств различных ведомств к месту ЧС, организации реагирования сил аварийно-спасательной команды аэропорта на аварийную посадку воздушного судна. Проверены навыки по оказанию первой помощи сотрудниками аэропорта и взаимодействующих сил.