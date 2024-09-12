В Тюменской области проходят командно-штабные учения по защите от пожаров

Командно-штабные учения по защите населенных пунктов и объектов экономики от природных пожаров стартовали в Тюменской области 12 сентября.

Накануне, 11 сентября, участники мероприятия ознакомились с работой Тюменского учебного центра МЧС России по обучению и повышению квалификации сотрудников ведомства. Для них провели деловые игры, направленные на обмен опытом защиты населенных пунктов от природных пожаров.

Наблюдать за ходом крупномасштабной практики будет начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы Валентин Нелюбов.

Практические мероприятия пройдут в Тюмени и Тюменском районе — микрорайоне Антипино, поселке Андреевский, на объездной дороге возле ТЭЦ 2.

В течение дня в указанных районах будет наблюдаться скопление специальной техники и работа сотрудников подразделений, задействованных в учениях.

"Это штатное мероприятие, позволяющее отработать совместные действия сил и средств Главного управления МЧС России по Тюменской области, экстренных служб и профильных структур города и района", — сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Тюменской области.