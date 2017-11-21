В Ялуторовске предложили проводить картофельные бои

Проекты по развития событийного туризма презентовали на чемпионате по решению кейсов в Ялуторовске в рамках проекта "Tyumen Case School".
Более 120 участников из Ялуторовска, Упоровского и Ярковского районов представили на суд экспертов свои задумки. Для привлечения туристов команды предлагали провести историческую реконструкцию и квест по Ялуторовску, фестиваль музыки и хип-хоп культуры и многое другое.
Лидером чемпионата, а также победителем онлайн-голосования стала команда с проектом "Фестиваль картофеля", главным событием которого должны стать картофельные бои. Второе место заняла команда из Ярковского района, которая рассчитывает привлечь туристов гонками на коровах. Диплом третьей степени и приз зрительских симпатий получила команда, разработавшая концепцию фестиваля национальностей.
По итогам чемпионата пять команд приглашены к участию в финале проекта "Tyumen Case School", который пройдет в феврале 2018 году в Тюмени, рассказали в пресс-службе проекта.
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