Тюменцев приглашают на фестиваль профориентации

Фестиваль профориентации "ПрофиБудуЯ!" состоится в Тюменском Технопарке 23-24 ноября с 9:00 до 17:00. Все желающие смогут узнать о мире профессий и познакомиться с организациями профобразования нашего региона.

Как рассказала Наталья Цацкина, начальник отдела профориентации Центра занятости, фестиваль "ПрофиБудуЯ!" проводится уже пятый год. Его задача – показать профессию глазами тех, кто ее уже получает, кто уже знает ее изнутри и кто может с пониманием рассказать о самом учебном заведении. Наиболее интересен фестиваль будет ученикам 8-11 классов, а также их родителям.

В рамках фестиваля будут работать площадки образовательных организаций, пройдут круглые столы и мастер-классы. Вход на мероприятие свободный, пишут "Аргументы и Факты – Тюмень".