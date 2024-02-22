Депутаты Тюменской гордумы обсудили организацию профориентации в школах города

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Во всех школах Тюмени с 1 сентября 2023 года внедрена единая модель профориентации. В 43% школ профориентации уделяется 80 часов (продвинутый уровень), в 56% - 60 (основной уровень) и в 1% - 40 часов (базовый уровень). Вопрос детской профориентации был рассмотрен депутатами Тюменской городской думы на заседании постоянной комиссии по социальному развитию.

Профориентационный минимум представляет собой единый универсальный набор профориентационных практик, который включает в себя уроки, внеурочную деятельность, экскурсии на производство, лекции в образовательных учреждениях, профессиональные пробы, выставки, ярмарки профессий, дни открытых дверей, а также профессиональное обучение и взаимодействие с родителями. В школах города все учащиеся с 10 по 11 класс изучают углубленные предметы, в 66% школ работают отраслевые и корпоративные классы. Партнерами школ в реализации программ углубленного изучения являются вузы, а в профориентации важную роль играют компании-работодатели, такие как "Мостострой-11", "Новатэк", "Роснефть".

С 2022 года в городе активно открываются специализированные классы для учащихся 5-11 классов, такие как классы РЖД, строительные классы, классы МЧС, МВД и кадетские классы. Есть предпрофильный класс ДСК для ребят, ориентированных на получение строительных и инженерных специальностей.

Представитель администрации отметил, что в целом корпоративные и отраслевые классы активно развиваются, и в 2024 году планируется увеличить их количество.

Председатель постоянной комиссии по социальному развитию Елена Бойко, подводя итоги заседания, подчеркнула большую работу школ и других образовательных учреждений города по профориентационной работе, активное участие в этом корпораций и вузов.

"Основная цель этой большой профориентационной работы - помочь школьникам как можно раньше определиться с будущей профессией и включить выпускников школ в новое для них образовательное пространство. Тот факт, что город занимает пятое место в России, показывает, что эта работа началась не в 2023 году, а гораздо раньше, примерно в 2014 году. Важно, что директора школ активно откликаются на предложения по профориентационной работе, и это действительно серьезное межведомственное взаимодействие. Существующий в городе Центр профессиональной опережающей подготовки - это возможность объединить все усилия в одном месте. Считаю, что это очень правильное решение", - отметила Елена Бойко.