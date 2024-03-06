В тюменских "Профессионалах" будут участвовать более 500 конкурсантов

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Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий — Тюменская область 2024 пройдет с 25 по 31 марта на 24 площадках в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске.

В конкурсе участвуют 520 конкурсантов и свыше 600 экспертов. Чемпионат пройдет по 92 компетенциям, в том числе по десяти новым: агрономия, акушерское дело; дизайнер презентаций и инфографики; дополнительное образование детей и взрослых; дошкольное воспитание; лесная таксация; нейросети и большие данные; преподавание в младших классах; рекрутинг; эксплуатация беспилотных авиационных систем.

Кроме того, участники категории "Юниоры" впервые смогут посоревноваться в компетенциях "Лечебная деятельность (фельдшер)" и "Медицинская оптика".

Новинкой этого года станет чемпионат высоких технологий, который представляет уникальную соревновательную площадку для наиболее динамично развивающихся направлений в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения.

В этом году состоятся соревнования по двум компетенциям: "Разработка мобильных игр" и "Технологии искусственного интеллекта в беспилотных системах".

Программа чемпионата также включает в себя обширную деловую программу и яркую церемонию закрытия с объявлением имен победителей и призеров.

Всероссийское чемпионатное движение "Профессионалы" стартовало в России в 2023 году. Оно направлено на кадровое обеспечение промышленности и социальной сферы и способствует повышению значимости и престижа рабочих профессий.