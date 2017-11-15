Спасатели наградили двух бдительных школьников

В Армизонском районе почетные грамоты МЧС России вручили школьникам, благодаря которым пожар не обернулся трагедией.

24 июня в селе Орлово на улице Кирова загорелись хозяйственные постройки частного домовладения. Проходившие мимо ученики сельской школы Василий Зарубин и Иван Угрюмов, заметив, что пламя переходит на стоящий поблизости жилой дом, оповестили находящихся в нем людей и сообщили о происшествии в пункт пожарной связи.

"До прибытия спасателей они организовали тушение огня первичными средствами пожаротушения. Благодаря смелым и своевременным действиям ребят удалось предотвратить гибель людей, не допустить загорания жилого дома и локализовать пожар", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.