Александр Петрушин расскажет, как революция отразилась на жизни тюменцев

18 ноября в 12.00 в рамках образовательного проекта "Университетские субботы" для жителей Тюмени и области состоится открытая лекция историка-краеведа, кандидата исторических наук Александра Петрушина.

К 100-летию русской революции краевед подготовил лекцию на тему "Тюмень и тюменцы в эпоху Великой русской революции". Петрушин расскажет об особенностях революционных событий, произошедших в Российской империи в 1917 году, а также о том, как они отразились на жизни тюменцев.

Лекция пройдет в актовом зале корпуса ТИУ на ул. Мельникайте, 70. Всех желающих посетить лекцию просят пройти регистрацию по ссылке.

Источник фото: tyum-pravda.ru