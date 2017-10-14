Краеведческую конференцию в Заводоуковске посвятят 100-летию революции

08:36 14 октября 2017
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kommersant.uz

Ученые и исследователи из разных уголков России примут участие в традиционной краеведческой конференции "Наше наследие", которая пройдет в Заводоуковске 19-20 октября. В этом году мероприятие будет посвящено 100-летию революции 2017 года, сообщили в пресс-службе губернатора.

Два дня в музее будут звучать доклады ученых, исследователей, краеведов о влиянии февральской и октябрьской революций на историю и развитие Западной Сибири. Часть программы посвящена также 80-летию начала периода  "большого террора", слушатели узнают о  массовых репрессиях и политических преследованиях на территории нашего края.

Кроме того, в год 50-летия со дня трагической гибели В.М. Комарова, внимание краеведов привлекли страницы истории заводоуковской земли, связанные с  авиацией и космонавтикой. Среди участников конференции - сотрудники музеев, преподаватели и студенты средне-специальных и высших учебных заведений, учащиеся общеобразовательных школ.

Теги: революция , конференция , краеведение , Заводоуковск
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