Краеведческую конференцию в Заводоуковске посвятят 100-летию революции

Ученые и исследователи из разных уголков России примут участие в традиционной краеведческой конференции "Наше наследие", которая пройдет в Заводоуковске 19-20 октября. В этом году мероприятие будет посвящено 100-летию революции 2017 года, сообщили в пресс-службе губернатора.

Два дня в музее будут звучать доклады ученых, исследователей, краеведов о влиянии февральской и октябрьской революций на историю и развитие Западной Сибири. Часть программы посвящена также 80-летию начала периода "большого террора", слушатели узнают о массовых репрессиях и политических преследованиях на территории нашего края.

Кроме того, в год 50-летия со дня трагической гибели В.М. Комарова, внимание краеведов привлекли страницы истории заводоуковской земли, связанные с авиацией и космонавтикой. Среди участников конференции - сотрудники музеев, преподаватели и студенты средне-специальных и высших учебных заведений, учащиеся общеобразовательных школ.