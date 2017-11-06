В Викулово открылась выставка к 100-летию Октябрьской революции

Литературную выставку, посвященную 100-летию Октябрьской революции, можно посетить в Викуловской детской библиотеке до 15 ноября. По словам организаторов, выставка будет полезна не только школьникам, изучающим историю, но и всем, кто интересуется событиями прошлого своей страны.

Как рассказала заведующая филиалом библиотеки Елена Авдеева, экспозиция посвящена 100-летию Октябрьской революции – одного из важнейших политических событий XX века в России. Книжная подборка выставки поможет юным читателям сформировать представление о революции и ее влиянии на общество и мировую историю.

Экспозиция разделена на несколько тематических зон. "Истоки русской революции" расскажут о предпосылках события, интересных, в том числе неизвестных фактах с комментариями историков. В разделе "Вождь революции" собрана художественная и документальная литература о Владимире Ленине.

Отдельный раздел посвящен образу революции в литературе и искусстве. Здесь можно познакомиться можно познакомиться со произведениями Александра Блока, Владимира Маяковского, Михаила Шолохова, Михаила Булгакова, Анатолия Рыбакова. Также в разделе представлены репродукции картин русских художников, отразивших события 1917 года, пишет "Тюменская линия".