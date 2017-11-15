"Дом.ru" и English Club TV проводят конкурс для знатоков английского языка

Телеком-оператор "Дом.ru" и телеканал English Club TV приглашают любителей английского языка к участию в конкурсе. Десять победителей получат сертификаты на индивидуальные занятия в онлайн-школе английского языка Enline в течение 3 месяцев.

Участником конкурса, который пройдет с 14 по 28 ноября, может стать любой клиент "Дом.ru". Для этого достаточно заполнить заявку на сайте domru.ru/english-club и правильно ответить на вопросы теста. Десять победителей будут выбраны рандомно. Итоги конкурса будут публикованы 30 ноября.

English Club TV – канал для тех, кто учит английский язык. С помощью современных телевизионных технологий и креативных идей канал превращает изучение языка в увлекательное занятие. Программы English Club TV предназначены для разной аудитории: детей, студентов, взрослых и даже лингвистов. Передачи разделены по темам и уровням владения языком. И это не скучные уроки грамматики, а коллекция развлекательных и познавательных сюжетов, разработанных специально для погружения в языковую среду. Если смотреть канал в течение года всего по 15 минут в день, можно пополнить словарный запас на 2 000 новых слов и 100 грамматических конструкций.

English Club TV доступен в цифровом ТВ "Дом.ru TV" в пакетах "Мне нравится L" и "Мне нравится XXL". Пользователи "Дом.ru TV" могут смотреть 213 телеканалов, в том числе 36 познавательных.

Полные правила конкурса – на сайте domru.ru/english-club